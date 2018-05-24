В Петербурге 24 мая установится прохладная и ветреная погода

В четверг, 24 мая, в городе на Неве будет стоять относительно прохладная, но ясная погода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным специалистов, воздух днем прогреется до +17 градусов. Порывы ветра с северо-востока составят 5-12 м/с.

Атмосферное давление днем будет мало меняться. Световой день продлится 17 часов 47 минут. Рассвет – 04:02, закат – 21:49.

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