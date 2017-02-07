Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 февраля, подписал закон о декриминализации побоев в семье. Текст итогового документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации одобрил документ 1 февраля. Одна из его авторов замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова тогда заявляла, что закон излагает статью 116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений.

Государственная дума РФ приняла этот закон 27 января. Согласно нему, побои, нанесенные членам семьи впервые, могут быть рассмотрены не как уголовные, а как административные нарушения. Уголовное дело может быть заведено лишь в случае рецидива.