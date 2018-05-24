Кремль поставил под сомнение видеообращение Юлии Скрипаль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не уверены в том, что видеообращение Юлии Скрипаль было сделано добровольно, сообщает телеканал НТВ. По его словам, в Москве не знают где находится Скрипаль, в каком она состоянии и оказывается ли на нее давление.

Песков подчеркнул, что Россия «не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль». Сама пострадавшая в видеообращении заявила, что «признательна российскому посольству за предложенную помощь, но не готова и не хочет ей воспользоваться».

Дочь бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля сделала заявление агентству Reuters. Она говорила на русском языке, но предоставила журналистам перевод своих слов на английский. После выступления женщина отказалась отвечать на вопросы.

«Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», – сказала Скрипаль.

Юлия Скрипаль и ее отец Сергей, осужденный в России за государственную измену, были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.



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В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

Что касается Скрипалей, то Юлия была выписана из больницы в апреле. По ее словам, она продолжает страдать от последствий яда. Сергея Скрипаля выписали в середине мая. По словам президента России Владимира Путина, в Кремле надеются, что со здоровьем пострадавших все будет в порядке.

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Видео: Youtube / BBC News - Русская служба