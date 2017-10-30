Кевин Спейси и покушение под Калининградом

Понедельник начнем с новостей о крушении вертолета Ми-8 возле норвежского Шпицбергена. Вертолет «Конверс авиа», выполнявший рейс между законсервированным поселком Пирамида и Баренцбургом, 26 октября пропал с радаров. Как выяснилось в ходе поисково-спасательной операции, он упал в море, чуть-чуть не добравшись до цели, и сейчас находится на глубине около 200 метров. На борту были пятеро членов экипажа и трое ученых НИИ Арктики и Антарктики. Поднимать вертолет со дна будут силами МЧС России, используя норвежское судно. Причиной крушения вертолета стали, вероятно, неблагоприятные погодные условия. Берегите себя.

Тем временем что-то фантастическое творится в Каталонии. Сначала парламент страны провозгласил независимость (правда, в ходе заседания и перед голосованием по этому вопросу зал покинули представители партий, лояльно настроенных к Мадриду). Затем власти Испании объявили о роспуске каталонского парламента, отстранении Карлоса Пучдемона и новых выборах, а руководить регионом поставили вице-премьера страны Сорайю Саэнс де Сантамарию. Пучдемону пригрозили уголовным делом, если он откажется подчиняться решению властей. При этом в Барселоне прошла акция «Мы все – Каталония», участники которой хотели сказать сторонникам независимости, что в регионе есть и альтернативная точка зрения. С этой целью на улицы вышли порядка 300 тыс. человек. Но в общем и целом каталонцы, кажется, находятся в стадии буйного ликования и не собираются сдавать отыгранные позиции. Ждем, последует ли наконец реакция Евросоюза (потому что давно пора).

Признание месяца. Помните историю про домогательства в Голливуде? На днях актер Энтони Рэпп заявил СМИ, что в 80-х на одной из вечеринок актер Кевин Спейси позвал его к себе домой и пытался соблазнить. Спейси – не Харви Вайнштейн, он честно сказал, что не помнит этого эпизода, но, если все так и было, то он искренне извиняется. Ну и попутно признался в гомосексуализме. «Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. На протяжении всей моей жизни я любил мужчин и вступал с ними в романтические отношения, и сейчас я решил жить как гей», - просто и открыто написал актер в Twitter. Очень по-человечески мощный поступок.

Тем временем в России. Мэр Светлогорска (Калининградская область) Александр Ковальский рассказал журналистам, что на него совершили покушение – якобы киллер стрелял из пистолета с расстояния метра, но пуля прошла по касательной, а обращаться в полицию он не стал. Калининградские журналисты сразу заподозрили неладное – и действительно, оказалось, Ковальский просто напоролся на металлический штырь у своего загородного дома, будучи пьяным. Зачем нужна была легенда с покушением, неясно. Губернатор региона уже отправил мэра в отставку – может, начнет сочинять сказки или там детективы.

В Европе на днях бушевал ураган «Герварт» – стихия прошлась по Германии, Польше, Белоруссии – но Петербургу переживать не стоит, главный городской синоптик Александр Колесов заявил, что, дойдя до нашего города, ураган уже потеряет силу. Хорошего вам дня и берегите себя, друзья!