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Причиной крушения вертолета у Шпицбергена назвали ошибку пилотов

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© Фото: Максим Кимерлинг / "Коммерсантъ"

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Во время полета у побережья архипелага были сложные погодные условия - снег и ветер.

Причиной крушения российского вертолета Ми-8 АМТ у Шпицбергена назвали ошибку пилотов. Во время полета у побережья архипелага были сложные погодные условия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источника в международных службах авиационного поиска и спасения.

"Метеослужбы фиксировали сложную обстановку по маршруту полета Пирамида - Баренцбург, которые требовали от экипажа высоких навыков пилотирования в арктической зоне и соответствующего налета в полярных широтах. Сильные снег и ветер, океаническая поверхность в условиях сумерек могли повлиять на принятие пилотами решений во время полета", - рассказал источник.

Он не исключил, что пилоты могли столкнуться с соматофавической иллюзией (потерей пространственного положения), либо с другим психологическим явлением, которое побудило совершить некорректные действия в воздухе. Версия технической неисправности воздушного судна также рассматривается, но маловероятна.

"Вертолет был произведен в 2013 году, должным образом и своевременно обслуживался. Тем не менее, отказ техники со счетов сбрасывать нельзя, но он маловероятен. Авиакомпания и фрахтователь - трест "Арктикуголь" имеют достаточный ресурс для обслуживания воздушных судов и внимательно следят за их состоянием. Ранее инцидентов с воздушными судами, находящимися на балансе "Арктикуголь" на Шпицбергене не происходило", - также добавил источник.

Он сообщил, что утром в пятницу в район предполагаемого крушения направилось норвежское спасательное судно с водолазами, которые имеют сертификат для глубоководных работ. В районе поиска задействованы еще шесть норвежских спасательных судов. "Получены заверения от российской стороны о готовности направить в район поиска самолет Ил-76 с группой спасателей и водолазов", - отметил источник.

О крушении вертолета стало известно днем 26 октября, около 16:30 мск. По данным Министерства энергетики РФ, на борту вертолета Ми-8 АМТ находились восемь человек, в том числе петербургские ученые. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каули.

Кроме того, на борту были члены экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев. Информации о судьбе людей на борту пока нет. Следов воздушного судна до сих пор обнаружено не было. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

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