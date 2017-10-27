Премьер-министр Испании распустил парламент и правительство Каталонии

Вечером в пятницу, 27 октября, кабинет министров Испании распустил парламент и правительство Каталонии, объявил премьер-министр страны Мариано Рахой.

Досрочные выборы в парламент Каталонии пройдут 21 декабря.

«Я решил как можно скорее назвать эти свободные, честные и законные выборы, чтобы восстановить демократию. Мы никогда не хотели оказаться в такой ситуации», — сказал Рахой.

Таким образом, правительство Испании применило статью 155 Конституции страны, которая позволяет отстранить руководство Каталонии от власти и ввести на территории прямое управление из Мадрида.

Ранее такое решение одобрил Сенат Испании. За применение 155 статьи проголосовало абсолютное большинство сенаторов.

Днем стало известно, что Каталония объявила независимость от Испании. За резолюцию проголосовали 72 депутата, против выступили 10, двое воздержались. Остальные члены парламента, в котором 135 депутатов, бойкотировали голосование. Голосование в парламенте Каталонии произошло на следующий день после того, как глава региона Карлес Пучдемон отказался от проведения досрочных выборов - это было требование Мадрида.