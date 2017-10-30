Ураган «Герварт» пройдет мимо Петербурга

Ураган, который накануне, 29 октября, бушевал в Европе, не отразится на погоде Петербурга, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, шансов дойти до Северной столицы у урагана «Герварт» нет, он обрушился на Германию и Польшу, а также может захватить Украину и Белоруссию, но после этого будет постепенно ослабевать, приводит его слова «Фонтанка».

При этом Колесов добавил, что во вторник, 31 октября, может усилиться ветер, но это будет вызвано уходящим циклоном.

Жертвами уже стали как минимум шесть человек. Разгулявшаяся непогода также оставила без света около тысячи человек и приостановила движение поездов в Германии.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 30 октября, в Петербурге ожидаются мокрый снег и дождь.