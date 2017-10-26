На борту рухнувшего у Шпицбергена вертолета Ми-8 были петербургские ученые. Это сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев, Максим Каулио. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ.

Кроме трех ученых, на борту также находились члены экипажа Евгений Баранов, Владимир Фролов, Алексей Поуляускас, Марат Михтаров и Алексей Королев.

Вертолет принадлежал компании «Арктикуголь», он упал в море у архипелага Шпицберген около 16:30 мск. Сейчас норвежские спасательные судна и вертолет ведут поиски вертолета, информации о судьбе людей на борту нет.

МЧС РФ также направило спасателей к предполагаемому месту падения вертолета.