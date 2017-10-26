У Шпицбергена потерпел крушение российский вертолет

У архипелага Шпицберген потерпел крушение российский вертолет. На борту находилось восемь человек, об их судьбе пока неизвестно. Об этом на своей странице в Twitter сообщила спасательная служба Норвегии.

По данным спасателей, вертолет потерпел крушение около 15:35 по местному времени (16:35 мск) в двух-трех километров от норвежского Баренцбурга. Предположительно, вертолет летел из российского поселка Пирамида.

К месту крушения отправлены два судна береговой охраны и вертолет, пишет «Медуза». По словам одного из участников спасательной операции, на месте падения вертолета туман, а также идет снег.

По предварительным данным, вертолет перевозил рабочих, заявили в спасательной службе. По информации телеграм-канала Mash, вертолет принадлежит российской компании «Арктикуголь», которая занимается горными работами на Шпицбергене. Mash также сообщает, что на борту находились пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института.