Ростовские погорельцы, итальянские референдумы и голливудские домогательства

Понедельник мы, что несвойственно, начнем с Ростова-на-Дону. Помните, в августе этого года там случился огромный пожар: сгорел частный сектор в центре города, на Театральном спуске? Местные жители, а затем и правоохранители пришли к выводу, что это был поджог. Ранее к обитателям района приходили представители крупных строительных компаний и предлагали выкупить их дома (еще бы, такой кусок земли и застроен мелкими частниками с огородами), угрожали поджечь район.

И вот сейчас погорельцам сказали, что городские власти намерены добровольно-принудительно переселить бывших обитателей частного сектора. Городской голова считает, что место вообще не предназначено для застройки, а жилищные сертификаты тем, кто остался без дома, выдадут только в случае, если они были прописаны в сгоревших домах и постоянно там проживали. У тех, чье жилище осталось в стороне от пожара, формально есть шанс остаться на своем месте, но они полагают, что власти в любом случае признают их дома непригодными и так же «добровольно-принудительно» выселят. Почему мы так переживаем по этому поводу? Потому что это типичный отечественный беспредел, и произойти такое может не только в Ростове.

Новости про референдумы. В двух регионах Италии – Ломбардии и Венето – прошли народные голосования об автономии регионов. В отличие от бурного каталонского плебесцита, итальянские события были полностью согласованы с Римом. Большая часть проголосовавших высказалась за автономию (то есть меньшую зависимость от столицы). Ломбардия и Венето – состоятельные североитальянские регионы, которым, очевидно, надоело за счет своих налогов содержать типично разгильдяйский итальянский юг. Да, Венето – это где Венеция. Ждем продолжения волны европейских «самоопределений».

К слову, Мадрид начал процедуру упразднения автономии Каталонии. Регион так и не дал четкого ответа, выходят они из состава Испании или нет. А раз они не независимые, то Мадрид, руководствуясь Конституцией страны, волен подчинить неспокойных каталонцев напрямую центру, а не Барселоне.

В США продолжается история с «домогательствами». На этот раз ряд актрис, по версии The Los Angeles Times, обвинили в домогательствах режиссера Джеймса Тобэка. Якобы он встречал их на Манхэттене и предлагал «сделать звездами Голливуда», хвастался связями, приглашал в свой номер «на прослушивание». Тобэк, работавший в том числе с Робертом Дауни-младшим, в ответ заявил, что не мог никого домогаться из-за некого физического недуга.

В Петербурге солнечная и все еще золотая (хотя местами «голая») осень. Накануне с неба пошла было первая снежная крупа, но погода быстро одумалась, и вот опять солнечно. Сегодня, впрочем, обещают местами гололедицу. Хорошего вам дня, друзья!