Петербургу на 23 октября обещают мокрый снег и дождь. Температура воздуха днем - от 2 до 4 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, северный 2-7 м/с. Утром на дорогах местами гололедица", - рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 07:56, закат будет в 17:28. После заката температура воздуха опустится до минусовых значений, ночью будут заморозки.