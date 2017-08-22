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Пожар в Ростове, Серебренников и бакланы

Автор:

Кирилл Серебренников
© Фото: Abinform.ru

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Пожар в Ростове. Накануне в Ростове-на-Дону вспыхнул мощный пожар. Начавшись в районе мусорной свалки, он захватил целый частный сектор в центре города – сперва 30 домов, потом 120. Были эвакуированы сотни человек, 58 обратились за медицинской помощью, десять были госпитализированы. Для предотвращения мародерства в районе из Москвы экстренно перекинули отряд Росгвардии. Ликвидировать открытое горение удалось лишь в 7 утра 22 августа. Местные жители отмечают, что ранее обитателям домов в центре угрожали поджогом за нежелание продавать свои участки. СК уже возбудил уголовное дело по факту умышленного поджога. Местные власти обещали выплатить по 400 тыс. рублей тем, чье здоровье серьезно пострадало при пожаре, и по 100 тыс. рублей тем, кто лишился всего (!) имущества. МВД говорит, что будет рассматривать все версии, не только поджог.

Давно не слышали про Кирилла Серебренникова? Его задержали в Петербурге по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Затем режиссера доставили в Москву. Ранее СК возбудил уголовное дело о нанесении ущерба на общую сумму порядка 200 млн рублей за счет деятельности «Платформы» и «Седьмой студии» - двух театральных проектов, которыми руководил Кирилл Серебренников. Обвиняемыми по делу проходят бывшие бухгалтер и гендиректор «Гоголь-центра», причем бухгалтер не так давно дала показания против художественного руководителя. По версии СК, в 2011-14 годах режиссер организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа». Ежегодные вливания Минкульта составляли не менее 7 млн рублей, на эти средства, например, предполагалось поставить «Сон в летнюю ночь». Серебренников называет все обвинения чушью и отмечает, что «Сон» шел на сцене не менее 15 раз. Театральное сообщество негодует. Мы там со свечкой не стояли (когда Минкульт Серебренникову деньги выделял), но слишком уж это все похоже на показательный процесс, рассчитанный в первую очередь на театральных деятелей. Если Серебренникову предъявят обвинение, то за «особо крупные размеры» можно получить до десяти лет заключения.

Читайте по теме: Срок оформления виз в США для россиян вырастет до полугода

У посольства США в Москве выстроилась очередь из желающих получить американские визы. Ранее власти США объявили, что консульства в регионах перестанут выдавать неиммиграционные (туристические, например) визы, этим будет заниматься только посольство в Москве, и собеседование тоже можно будет пройти только там. Кроме того, с 23 августа до 1 сентября в работе посольства намечается неделя тишины, когда никаких виз не будут выдавать вообще, а также проводить собеседования. Все те, кто сегодня стоит в очереди за готовой визой, – вам очень повезло.

Читайте также: У баклана с крыши "Зенит-арены" появился аккаунт в Twitter

Петербург. Вице-губернатор Игорь Албин объявил, что крыша «Зенит-арены» протекает из-за… бакланов. Говорит, у стадиона за 48 млрд рублей отличное покрытие крыши, выдерживает давление в сотни килограмм, но вот защиты от птиц не предусмотрели. Бакланы, говорит Албин, клюют крышу, из-за чего сквозь нее на поле и трибуны потом капает дождь. Осталось выяснить, кто же эти бакланы… Хорошего вам дня, друзья!

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