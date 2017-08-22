СК задержал режиссера Кирилла Серебренникова

Следственный комитет задержал режиссера Кирилла Серебренникова. Художественного руководителя театра «Гоголь-центр» подозревают в мошенничестве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», - рассказали в СК.

В отношении режиссера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас ему намерены предъявить обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

История вокруг созданной Серебренниковым театральной компании «Седьмая студия» началась еще с мая 2017 года. СК утверждает, что спектакль «Сон в летнюю ночь» получил деньги, но не был поставлен, хотя он несколько лет идет в «Гоголь-центре».

Серебренников попросил зрителей доказать, что спектакль шел и идет в театре. В рамках дела прошли обыски в том числе у Серебренникова и в помещениях «Гоголь-центра».

В начале августа бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева дала показания против режиссера. По ее словам, Серебренников создал компанию для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии на поддержку современного искусства.