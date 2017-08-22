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Албин: Крыша на "Зенит-арене" протекает из-за бакланов

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© Фото: Instagram / @paveldemichev

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По его словам, новому стадиону необходима защита от птиц по аналогии с аэропортами.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил в протекании крыши "Зенит-арены" морских птиц бакланов. Об этом он заявил в интервью изданию "Спорт день за днем".

"Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка. Она выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 кг на кв. метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица - баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки", - рассказал Албин.

По его словам, новому стадиону необходим "полноценный проект защиты от птиц" по аналогии с аэропортами. Какая стоимость будет у проекта, а также кто возьмет затраты на себя, Албин не уточнил.

Крыша стадиона протекала уже несколько раз, последний из них был 22 июля во время матча второго тура Чемпионата России "Зенит" - "Рубин". Тогда генподрядчик "Метрострой" сообщил, что устранит протечку по гарантии.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

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