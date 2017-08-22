У баклана с крыши "Зенит-арены" появился аккаунт в Twitter. Шуточная страница в социальной сети получила имя "Крестовский баклан".

Страницу создали неизвестные сразу после интервью вице-губернатора Петербурга Игоря Албина изданию "Спорт день за днем". В нем он рассказал, что крыша на "Зенит-арене" протекает из-за бакланов.

"Когда мы говорим о водопропускной способности, можем увидеть ряд проблем, которые были выявлены по ходу эксплуатации стадиона. Мы их решаем. Например, светоотражающая пленка. Она выдерживает потрясающую нагрузку - до 400 кг на кв. метр. Казалось бы, какие тут могут быть трудности? Оказалось, неправильно работает защита от птиц. Есть такая известная птица - баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность пленки", - заявил Албин.

По его словам, новому стадиону необходим "полноценный проект защиты от птиц" по аналогии с аэропортами. Какая стоимость будет у проекта, а также кто возьмет затраты на себя, Албин не уточнил.

На странице баклана в Twitter уже более 20 смешных записей: "Говорят, что бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду, и как баклан клюет "Зенит-арену", "Узнали, сколько стоит защита от птиц и смеемся всей стаей. Готовы улететь сами за половину этой суммы" и другие. Аккаунт имеет почти 300 подписчиков.

"Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.