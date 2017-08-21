США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге с 23 августа 2017 года. То же самое касается Екатеринбурга и Владивостока. Об этом сообщается на официальном сайте посольства США в России.

Нововведение связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии, которого потребовал Кремль в ответ на американские санкции. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках.

С 1 сентября собеседования на американскую визу будут проводиться только в посольстве в Москве. Уже с сегодняшнего дня, 21 августа, начинается отмена собеседований, назначенных в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Ограничения сохранятся до тех пор, пока действует режим сокращения штата дипмиссии. Консульские сборы за визы будут действовать в течение года. Собеседования для граждан Республики Беларусь из Москвы и Петербурга будут перенесены в посольства Варшавы, Киева и Вильнюса.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон о расширении санкций в отношении России. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений. Сокращение дипмиссии США в России стало ответом на новый закон.