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Срок оформления виз в США для россиян вырастет до полугода

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© Фото: Илья Питалев / РИА "Новости"

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Ранее стало известно, что неиммиграционную визу США теперь можно получить только в Москве.

Срок оформления виз в США для россиян вырастет до полугода. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Ранее стало известно, что неиммиграционную визу США теперь можно получить только в Москве. С 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Вполне вероятно, что срок выдачи визы США растянется до полугода. А турпоток из Приморского края и Дальнего Востока практически иссякнет. Оттуда есть прямое авиасообщение с США, но, конечно, мало кто теперь захочет сначала лететь через всю страну в Москву за визой. Соответственно рейсы в США из Приморья будут летать полупустыми", - заявила она.

По ее словам, также будет снижено общее число турпоездок. "По данным Росстата, в 2016 году в США с целью туризма было совершено около 110 тыс. поездок, на 5,2% больше, чем в 2015. В списке самых популярных направлений США занимают 24 место. Конечно, это решение приведет к снижению числа и туристических, и частных, и деловых поездок", - также рассказала она.

Тюрина считает, что для жителей регионов новые правила серьезно увеличат срок оформления виз. "Например, москвичи нередко оформляли визы в Петербурге, где очередь всегда была меньше, и можно было записаться быстрее. Сейчас в Москве запись идет уже на ноябрь, но в связи с объявленным ограничением попасть на собеседование можно будет уже только в следующем году", - резюмировала она.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не будет срывать зло на американских гражданах в ответ на решение США. "Что касается наших ответных действий, как я уже сказал, надо изучить подробно те решения, которые сегодня американцами были объявлены", - сказал Лавров.

"Посмотрим. Могу сказать только одно - мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть, если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", - добавил министр.

При этом в Совете Федерации считают, что России следует ответить симметрично на решение США. Таким мнением поделился глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

"В любом случае законные права наших граждан необходимо отстаивать, поэтому если будут какие-то ущемления по отношению к нашим гражданам, то зеркальные меры необходимо также внедрять в отношении граждан США", - сказал Климов.

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