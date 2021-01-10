В США самолет совершил экстренную посадку из-за сторонников Трампа

В США самолет вынужденно сел из-за пассажиров, которые в разговоре выразили поддержку действующему президенту страны Дональду Трампу. Видео из аэропорта опубликовано в Twitter, который, кстати, заблокировал Дональда Трампа за призывы к насилию.

В ролике мужчина в маске общается с женщиной, говоря, что Трамп лучший из президентов США. Еще одну женщину также высадили с самолета, хотя она, вероятно, никаких заявлений не делала. Ее в ролике запечатлели плачущей в аэропорту.

Комментаторы отметили, что произошедшее носит характер дискриминации. Выложивший ролик указал, что никто из участников беседы агрессии не проявлял.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее Трампа за призывы к насилию заблокировали несколько соцсетей. Еще одной причиной блокировок послужил штурм Капитолия 6 января сторонниками президента США.