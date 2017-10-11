Глава Каталонии подписал декларацию о независимости

Накануне вечером, 10 октября, президент Каталонии Карлес Пучдемон вместе с другими руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона, говорится на официальной странице каталонского правительства в Twitter.

В этом документе другие государства и международные организации призывают «признать Каталонскую Республику в качестве независимого и суверенного государства». При этом в партии «Кандидаты за народное единство», которая входит в правящую коалицию, уточнили, что такая декларация не имеет юридической силы.

Прежде Пучдемон предложил парламенту автономии приостановить провозглашение независимости и начать диалог с официальным Мадридом.

Ранее на референдуме около 90 % жителей Каталонии проголосовали за независимость от Испании. Конституционный суд Испании признал такой референдум незаконным.

«Мы не можем признать референдум, который проводился незаконно, и мы не можем признать действительной декларацию о независимости, она была немедленно приостановлена», — указал министр юстиции Испании Рафаэль Катала.