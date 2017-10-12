  • 12 Октябрь 2017
USD 13.10.2017 57.6869 -0.2341
USD ММВБ 15:17 57.66950  
EUR 13.10.2017 68.4455 -0.0577
EUR ММВБ 15:17 68.3560  
Нефть($) 12.10.2017 56.35 0.49
Нефть(p) 12.10.2017 3250.66 +15.19

"Дело Роскомнадзора" и пять суток Каталонии

Автор:

Вадим Ампелонский, пресс-секретарь Роскомнадзора
© Фото: tunnel.ru

Темы дня

Мадрид дал Барселоне пять суток на самоопределение.

По теме

Четверг, и на ряд руководителей Роскомнадзора завели уголовное дело о мошенничестве. Все бы ничего, ведомство-блокировщик – тоже, как говорится, люди государевы, почему бы им не воровать. Самое необычное, что среди нескольких фигурантов – пресс-секретарь РКН, хорошо знакомый многим журналистам (а также руководитель правового отдела Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков). Для всех, кто волнуется за пресс-службу РКН – Ампелонский отправлен под домашний арест. По неподтвержденным данным, речь идет об устройстве якобы на работу в смежную с РКН организацию «мертвых душ» - людей, которые по факту там не работали. К слову, сами фигуранты называли фейковых сотрудников «подснежниками».

Новость еще про одно ведомство. Роспотребнадзор (это тот, который блокирует, например, оборот неких товаров, а не сайты) внезапно снова разрешил продажу «Боярышника». Да, того самого, который погубил 78 человек в Иркутске, а всего отравил 120 в декабре 2016 года. За период запрета доля контрафактного алкоголя на рынке, по официальным данным, снизилась на 20%. В чем причина внезапного «потепления» к суррогату – непонятно.

Испания решила дать Каталонии время – еще пять суток на определение своего статуса. То есть уже чуть меньше – Барселона должна объявить независимость или готовность дальше быть в составе Испании на правах автономии до 10:00 понедельника, 16 октября. Ситуация у каталонцев неоднозначная: во-первых, значительная часть жителей все-таки выступает за сохранение региона в составе Испании. Во-вторых, объявив независимость (по законам ЕС и Испании нелигитимно) Катлония спровоцирует реакцию, то есть упразднение местного самоуправления. Впрочем, реакция последует в любом случае. Как водится в Европе, меры, которые может принять Мадрид, не только политические. Но и экономические – например, ряд банков перенесли в Мадрид из Барселоны центральные офисы, опасаясь двойного налогообложения.

Новость про еще одно российское ведомство. Ространснадзор накануне оштрафовал жителя Новосибирска, который на базе отдыха «Пикниковый рай» запускал, внимание, воздушный шар с «Окой» вместо корзины. Что, по данным чиновников, «создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата». Штраф составил 6,7 тыс. рублей, а саму чудо-корзину сделали парни с правильными руками из местной автомастерской. Срезали крышу, облегчили авто. Не поддерживаются у нас, в общем, инновации.

Петербург. 25 ноября в городе откроется выставка Амадео Модильяни (и не только его) – в Музее Фаберже, уже привозившем к нам Фриду Кало и Сальвадора Дали. Выставка будет называться «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» и мы искренне надеемся, что музей как-то решит традиционную проблему освещения в историческом здании и покажет нам Модильяни во всей красе. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии
    09.10.17
    Как и на что берут ипотеку в Москве?
    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании
    04.10.17
    «Алмаз» — занятия по смешанным единоборствам в Петербурге для всех

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram