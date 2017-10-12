"Дело Роскомнадзора" и пять суток Каталонии

Четверг, и на ряд руководителей Роскомнадзора завели уголовное дело о мошенничестве. Все бы ничего, ведомство-блокировщик – тоже, как говорится, люди государевы, почему бы им не воровать. Самое необычное, что среди нескольких фигурантов – пресс-секретарь РКН, хорошо знакомый многим журналистам (а также руководитель правового отдела Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков). Для всех, кто волнуется за пресс-службу РКН – Ампелонский отправлен под домашний арест. По неподтвержденным данным, речь идет об устройстве якобы на работу в смежную с РКН организацию «мертвых душ» - людей, которые по факту там не работали. К слову, сами фигуранты называли фейковых сотрудников «подснежниками».

Новость еще про одно ведомство. Роспотребнадзор (это тот, который блокирует, например, оборот неких товаров, а не сайты) внезапно снова разрешил продажу «Боярышника». Да, того самого, который погубил 78 человек в Иркутске, а всего отравил 120 в декабре 2016 года. За период запрета доля контрафактного алкоголя на рынке, по официальным данным, снизилась на 20%. В чем причина внезапного «потепления» к суррогату – непонятно.

Испания решила дать Каталонии время – еще пять суток на определение своего статуса. То есть уже чуть меньше – Барселона должна объявить независимость или готовность дальше быть в составе Испании на правах автономии до 10:00 понедельника, 16 октября. Ситуация у каталонцев неоднозначная: во-первых, значительная часть жителей все-таки выступает за сохранение региона в составе Испании. Во-вторых, объявив независимость (по законам ЕС и Испании нелигитимно) Катлония спровоцирует реакцию, то есть упразднение местного самоуправления. Впрочем, реакция последует в любом случае. Как водится в Европе, меры, которые может принять Мадрид, не только политические. Но и экономические – например, ряд банков перенесли в Мадрид из Барселоны центральные офисы, опасаясь двойного налогообложения.

Новость про еще одно российское ведомство. Ространснадзор накануне оштрафовал жителя Новосибирска, который на базе отдыха «Пикниковый рай» запускал, внимание, воздушный шар с «Окой» вместо корзины. Что, по данным чиновников, «создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата». Штраф составил 6,7 тыс. рублей, а саму чудо-корзину сделали парни с правильными руками из местной автомастерской. Срезали крышу, облегчили авто. Не поддерживаются у нас, в общем, инновации.

Петербург. 25 ноября в городе откроется выставка Амадео Модильяни (и не только его) – в Музее Фаберже, уже привозившем к нам Фриду Кало и Сальвадора Дали. Выставка будет называться «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» и мы искренне надеемся, что музей как-то решит традиционную проблему освещения в историческом здании и покажет нам Модильяни во всей красе. Хорошего вам дня, друзья!