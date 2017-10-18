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Новый майдан, домогательства и горячая вода

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© Фото: workgame.ru

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На Васильевском острове сегодня отключили горячую воду.

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Середину недели начнем с самого важного: как там Петр Павленский. Парижская полиция отменила его арест. Но не потому, что он художник, он так видит и ему можно поджигать банки, а потому, что проанализировали его поведение и отправили в полицейский же психиатрический стационар. Соратница акциониста Оксана Шалыгина остается под стражей. Что-то не слышно, чтобы французское гражданское общество заступаось за художника (как это было у нас, когда Павленского примерно по такому же сценарию отправили к «мозгоправам»).

Давно не было новостей с Украины, а там, между тем, снова интересно. Примерно в годовщину начала майданных брожений у Верховной Рады вновь собрались протестующие с палатками. Представители самых разных сил, от националистических партий, созданных на базе элитных боевых батальонов до соратников Михаила Саакашвили требуют от государства отмены депутатской неприкосновенности, изменения избирательного законодательства, а также создания антикоррупционного суда. Как говорится, разрушить все до основания, а затем… К чести украинский силовиков, генпрокурор Юрий Луценко лично гарантировал, что палатки сносить не будут, а все, кто попробует силой разогнать протест, будут наказаны государством. Опыт неудачно разогнанного Януковичем майдана учтен.

Все СМИ публикуют пространные рассуждения о поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Это он спродюсировал «Криминальное чтиво», а также работал с целым соцветием режиссеров неочевидно голливудского, авторского кино (Вуди Аллен, например, тоже связан с его компанией). И вот теперь ряд актрис первой величины обвинили его в домогательствах. Первый упомянутый случай относится аж к 1984 году. В «списке» Харви – Анджелина Джоли, Роуз Макгоуэн, Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу и еще много-много дам, которых вы наверняка видели на большом экране. Все они рассказывают, что продюсер назначал встречу в лобби отеля, затем его помощник под каким-либо предлогом просил подняться в номер к Вайнштейну. Ну а дальше Харви якобы встречал их лежа голым в ванне. Анджелина Джоли, по слухам, настоятельно отказалась беседовать с этим персонажем, а Брэд Питт, узнав о домогательствах, даже пошел на конфликт с Харви (что на тот момент было опасно для его карьеры). Российские деятели кино вовсю высказываются в том ключе, что «сама виновата» и вообще Харви вел себя как любой мужчина в естественной, так сказать, среде.

Петербург. «Теплосети» сообщают, что сегодня, 18 октября, большую часть дня не будут подавать горячую воду на Васильевский остров – ведутся ремонтные работы. Уже завтра горячая вода вернется.

Ну и о хорошем. «Победа» запускает рейсы «Петербург-Москва» с ценников 1 499 рублей за билет. Ну вы помните, что у лоукостера трепетное отношение к багажу, но все равно приятно. Хорошего дня, друзья!

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