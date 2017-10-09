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Пододеяльник и бургер для Путина

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© Фото: Давид Френкель

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И акции в поддержку Алексея Навального.

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Понедельник, и главная новость выходных – протесты в день рождения Владимира Путина. Президент отмечал 65-летний юбилей, а на улицы городов вышли тысячи людей – с одной стороны, в поддержку Алексея Навального, с другой стороны – против всего, что им несимпатично в нашем государстве и его системе.

Петербургская акция с легкой руки членов штаба Навального стала главной по стране – митингующие собрались традиционно на Марсовом поле, затем пошли «гулять» до Площади Восстания, а потом, ближе к ночи, обратно на Дворцовую. Были и задержания, но большинство активистов отпустили из отделений полиции без составления протоколов (наверное, в честь 65-летия Путина). Хотя вообще-то акция была несогласованная, и по нынешним российским законам чуть ли не всех «гуляющих» можно было оштрафовать как минимум за препятствие движению транспорта на десятки тысяч рублей.

К слову, про 65-летие Путина. Бывший премьер-министр Италии и друг нашего президента Сильвио Берлускони в частном порядке прилетел в Сочи, чтобы лично поздравить Путина с днем рождения и подарить, внимание, пододеяльник (!) размера king-size с изображением рукопожатия Путина с Берлускони на фоне достопримечательностей двух стран – Собора Василия Блаженного и Колизея. Интересно, кто-нибудь догадается запустить в России (или в Италии) серийное производство таких пододеяльников. А что, стильно.

Ну и еще одно. Сотрудницы нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale помогли Russia Today снять сюжет про «Путинбургер», появившийся в меню в связи с 65-летием российского президента. И все бы хорошо, но руководство ресторана потом публично заявило, что никакого такого бургера у них не было, а работниц увольняют… Возьмут ли их теперь на Russia Today, неизвестно.

Что там в Каталонии. В эти выходные прошла акция против выхода региона из состава Испании по данным организаторов, 1 млн каталонцев вышли на улицы Барселоны под лозунгами «Я испанец». Региональные силовики сообщают, что участников было порядка 350 тыс. В любом случае это больше, чем было на российских акциях за Навального (в Испании тепло, вот и гуляют).

У нас больше не будет поваренной соли. Нет, бежать в супермаркет и скупать всю соль не нужно – просто, по данным «Известий», разработан новый ГОСТ, из которого убрали формулировку «поваренная». Соль ведь можно получать не только путем солеварения, но и дроблением природных минералов, например. К слову, соль входит в список продуктов, попавших под эмбарго из-за российских контрсанкций.

Петербург. Город наконец-то выбрал проект, по которому будут строить новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда – победила «Студия 44» Никиты Явейна. Кому-то нравится, кому-то – нет, но, все уверены, что строительство будет дорогим и долгим. И все еще верят, что можно обернуть решение властей вспять и реализовать проект в здании Левашевского хлебозавода. Что было бы гораздо символичнее и экономичнее. Хорошего вам дня, друзья!

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