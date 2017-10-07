Сторонники Навального выдвинулись к площади Восстания

В 18:30 субботы, 7 октября, собравшиеся на несанкционированной акции сторонников Алексея навального на Марсовом поле выдвинулись предположительно к площади Восстания. Как сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру", более трех тысяч человек двигаются прям по проезжей части.

Участники шествия скандируют "Россия без Путина!". Пока обошлось без задержаний.

При этом есть информация, что на Литейном проспекте уже выстраивается ОМОН.

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

К настоящему моменту около сотни человек были задержаны на акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального в разных городах РФ. Самое большое число задержаний было в Самаре. Очевидцы сообщают, что в Екатеринбурге одного из участников акции избили полицейские, а потом отнесли его в автозак. Как сообщает «ОВД-Инфо», в полиции утверждают, что с задержанным все в порядке, на него оформляют протокол.

Главное требование участников сегодняшний акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.