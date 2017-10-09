Из российских продуктовых магазинов исчезнет поваренная соль

В ближайшие месяцы в магазинах РФ могут перестать продавать поваренную соль. Это произойдет из-за изменений в действующем ГОСТе, которые готовит "Руспродсоюз", передают Известия.

Согласно информации издания, проект исключает термин "поваренная". Считается, что он не представляет собой характеристикой продукта, а используется просто "по традиции".

Проект также предусматривает изменение оттенков соли: кроме разрешенных в настоящее время белого и серого оттенков, станет возможен и бежевый – такого цвета соль, которую добывают в озерах. Кроме того, появятся новые правила иодирования продукта.

До 15 ноября документ пройдет публичные слушания. После этого окончательная редакция проекта будет направлена на утверждения в Росстандарт. В настоящий момент поступила только критика, связанная со стилистикой написания ГОСТа.