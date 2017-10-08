Митинги за Навального: 290 задержанных и десятки избитых

Накануне, 7 октября, в день 65-летия президента РФ Владимир Путина в 28 российских городах прошли акции поддержки Алексея Навального. "Санкт-Петербург.ру" выяснил, что известно к настоящему моменту об итогах протестов.

Путевки в "Крым"

В отличие от предыдущих всероссийских митингов, в этот раз главным городом был объявлен Петербург, где акция в итоге была несанкционированна властями. Вероятно, чтобы не дать собраться сторонникам оппозиционера на Марсовом поле, за несколько дней до начала акции на месте предстоящего митинга вдруг начались работы по благоустройству.

В итоге в субботу, 7 октября, лавочки были частично покрашены, виднелись горы песка, на поле находились работники. Городские власти на этом не успокоились и решили использовать метод кнуты и пряника: собиравшимся на акции раздавали то фейковые листовки "организаторов акции" о месте ее переноса, то обращения вице-губернатора Константина Серова, а то и вовсе пригласительные на бесплатный показ фильма "Крым" в соседний кинотеатр.

Фото: Михаил Грачев / Санкт-Петербург.ру

Впрочем, уловки не подействовали и к 18:00 на Марсовом поле, по оценкам Санкт-Петербург.ру" собралось не менее трех тысяч человек. По словам пришедших на акцию, они хотят добиться допуска на президентские выборы оппозиционера Алексея Навального, а также его освобождения – сейчас он отбывает административное наказание за призывы выйти на акции протеста.

На Лиговском пролилась кровь

Первые полчаса все происходило достаточно спокойно – людей веселил человек в маске Путина, многие и вовсе просто прохаживались по полю и о чем-то общались. Примерно в 18:30 толпа неожиданно двинулась вдоль по набережной реки Мойки. Далеко не все понимали, куда движется народ – к Смольному, к площади Восстания или просто на Невский.

Фото: Дарья Агафонова / Санкт-Петербург.ру

В итоге в 500 метров до Невского, на Лиговском проспекте шедших прямо по проезжей части людей встретили сотрудники ОМОН. Начались задержания. Очевидцы сообщались, что не обходилось без рукоприкладств – так, активистке Марине Букиной проломили голову. Начавшему это снимать фотографу "Медиазоны" Давиду Френкелю тоже досталось – его сотрудники правопорядка били по ногам и голове дубинкой.

Как сообщает mr7, еще одной девушке повезло гораздо меньше. Около 18:50 ее забирала скорая. Стоявший рядом молодой человек рассказал, что ее схватили полицейские и уронили на асфальт. Встать она не смогла, ее потащили, но поняв, что она серьезно пострадала, бросили девушку и убежали. Парень сказал, что у нее сильные боли в районе бедра - грузили ее в скорую с трудом.

Через несколько часов многие петербургские и федеральные СМИ опубликовали новость с заголовком о том, что из-за сторонников Навального скорая помощь не успела приехать к одной из жительниц города и та скончается.

"Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18:48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд "скорой" оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду "скорой" со стороны Владимирского проспекта", - сообщил городской комитет здравоохранения. При этом не уточняется, что если бы городские власти изначально согласовали мирную акцию на Марсовом поле, то, как показывает опыт прошлых акций, никакого незаконного шествия по проезжей части не было и все закончилось бы спокойно.

Фотограф Френкель и вовсе утверждает, что активисты не могли помешать спешившей по вызову скорой помощи. Он утверждает, что "протестующие были остановлены ОМОНом, не доходя до улицы Некрасова, о чем есть множество фотографий". Таким образом, по словам фотографа, они никак не могли препятствовать карете "скорой", выехавшей из Мариинской больницы на Колокольную улицу.

"Людей силой запихивали в метро"

В итоге около тысяч сторонников Навального собралось у ТЦ "Галерея" на площади Восстания. Торговый центр тут же начали эвакуировать, а его охранники в грубой форме не пускали туда собравшихся на площади, в том числе и представителей прессы.

Задержания продолжились. При этом "винтили" по неясным причинам – как сообщал корреспондент "Санкт-Петербург.ру", в первую очередь тех, на кого указывал пальцем неизвестный в штатском, а сотрудники правопорядка выполняли его приказания. Так, в автозаке оказались даже парни, ктоторые просто достали флаг России и начали им размахивать.

Ближе к 21:30 силовики стали теснить собравшихся к метро – как сообщают очевидцы, некоторых просто силой запихивали в вестибюль "Площади Восстания".

Примерно к 22 часам большинство собравшихся на акции разошлись, как и сотрудники правопорядка. На утро стало известно, что всего в Петербурге было задержаны 68 человек.

А как в Москве?

Акция в столице России была не столь многочисленной – на Пушкинской площади к 14:00 собралось около двух тысяч человек. Так сообщают журналисты, а МВД оценило число пришедших на несанкционированную акцию в 700 человек.

Толпа скандировала традиционные лозунги: "Россия будет свободной", "Путин - гарант коррупции", "Россия без Путина", а также "Свободу Навальному", "С днем рождения".

Фото: Reuters

В 15:00 сторонники Навального двинулись от Пушкинской площади в сторону Тверской площади, держа в руках флаги, шарики с уточками и скандируя: "Идем гулять", "Путин - вор", "Это наш город". Дойдя до Госдумы, толпа снова начала выкрикивать лозунги. Часть людей собралась у входа в Госдуму со стороны Георгиевского переулка, часть двинулась вновь в сторону Пушкинской площади, сообщают "Ведомости".

Всего в столице ОМОН задержал 26 человек, однако по данным на 9:30 они все были отпущены.

Сам Алексей Навальный вечером в субботу, 7 октября, заявил, что считает результат прошедших акций хорошим, хотя они и были сделаны "на скорую руку". Он также отметил, что сотрудники его штаба пытаются помочь задержанным на акциях в его поддержку.

В Ярославле и Екатеринбурге "винтили жестко"

В остальных городах, где на улицы вышли сторонники Навального, акции были диаметрально противоположными. Так, в Ставрополе сторонники оппозиционера не смогли согласовать акцию и провели ее в формате прогулки по городу с шариками – обошлось без задержаний.

Фото: kavkazr.com

Одиночные задержания происходили в Тюмени, Южно-Сахалинске, Ярославле и других городах. В Краснодаре и Смоленске координаторам штабов в ночь на 7 октября успели назначить административный арест. Активисты штаба Навального в Калининграде сообщали об исчезновении двоих сотрудников.

Большое количество задержанных было в Ярославле – 57 участников акции. Более десяти человек задержали в Самаре.. Столица Урала – единственный город, где к митингующим вышел их мэр - Евгений Ройзман. Впрочем, от задержаний это не спасло – "свинтили" 26 человек.

Екатеринбург. Фото: E1.ru

Во многих городах участников акции "винтили жестко", сообщают очевидцы. О разбитых носах и выпавших зубах во время акций сообщают на Дальнем Востоке, Урале и в других городах. Информация о пострадавших дополняется.