На Марсовом собралось около трех тысяч сторонников Навального

К 18:20 субботы, 7 октября, на несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального на Марсовом поле собралось около трех тысяч человек, сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру",

В 18:15 собравшиеся стали скандировать "Навальный!", "Навальному свободу", "Мы за честные выборы" и "Путин вор!". К настоящему моменту полиция не задерживает собравшихся.

На Марсовом поле раздают листовки с обращением обращением вице-губернатора Петербурга Константина Серова. Он тоже пишет, что лучше идти погреться на «Крым», чем быть задержанным на Марсовом поле. Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", участников акции пытаются заманить на бесплатный показ фильма "Крым".

Фото: @mediazzzona / twitter

Как стало известно ранее, некоторые сторонники Навального были задержаны задолго до того, как появились на Марсовом.

К настоящему моменту около сотни человек были задержаны на акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального в разных городах РФ. Самое большое число задержаний было в Самаре. Очевидцы сообщают, что в Екатеринбурге одного из участников акции избили полицейские, а потом отнесли его в автозак. Как сообщает «ОВД-Инфо», в полиции утверждают, что с задержанным все в порядке, на него оформляют протокол.

Главное требование участников сегодняшних акций – допуск Алексея Навального к участию в президентских выборах в марте 2018 года. Сам оппозиционер арестован на 20 суток за призывы к участию в акции.