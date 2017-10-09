Новый музей блокады Ленинграда построит архитектор Никита Явейн

Проект "Студии 44" петербургского архитектора Никиты Явейна одержал победу в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда", сообщает заказчик конкурса АО "Центр выставочных и музейных проектов".

Такое решение было принято совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) и правительством Северной столицы после подсчета голосов и консультаций с жителями блокадного Ленинграда и ветеранскими организациями.

Будущий музей будет состоять из нескольких блоков на круглой лестничной поверхности музея. Каждый из них будет иметь собственное название. Башня с витриной, в которой выставят кусок хлеба, будет называться "Голод", бомбы над головами посетителей - "Огонь", а портреты ленинградцев - "Скорбь".

Музей блокады Ленинграда будет находиться на Смольной набережной. По предварительной оценке, его строительство будет стоить в 1,4 млрд рублей.

Никита Явейн известен такими проектами, как комплекс Эрмитажа в Главном штабе, железнодорожный вокзал "Олимпийский парк" в Сочи и Академия танца Бориса Эйфмана в Петербурге. В мае 2017 года его студия победила в конкурсе на разработку эскиза реставрации Апраксина Двора.