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Собчак, сексизм и мэр "Ада"

Автор:

Ксения Собчак
© Фото: sb.by

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И "Матильда", куда же без нее.

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Пятница, и начнем с новостей о хабаровском таксисте! Он публично извинился перед девушками, которых заставил умываться зеленкой, когда узнал, что они не смогут расплатиться за пригородную поездку от Хабаровска. Девушки остались непреклонны и написали в полицию заявление об унижении чести и достоинства. Напомним, ранее таксист сам умылся зеленкой. История и не думает сбавлять обороты.

Новости из США. 23-летний блогер и открытый гей Элайджа Дэниел, стал мэром города с названием «Ад» (Hell). Он написал на своей странице в Twitter, что, если у телезвезды Трампа получилось, то и он хочет попробовать стать политиком. Накурившись «травки», Элайджа начал искать место, где он мог бы, для начала, стать мэром. Власти «Ада» откликнулись, Элайджа стал во главе городка в штате Мичиган. Первым же указом он запретил въезд в город всем гетеросексуалам. «Мне всегда​ говорили, что гомосексуалы должны быть в Аду, но теперь гетеросексуалы пытаются отнять его у нас», - говорится в указе. К слову, приказ является калькой с указа Дональда Трампа, запрещающего мусульманам въезд в США. На следующий день Элайджа получил уведомление о том, что он отстранен от должности. «Импичмент – это весело, Дональд Трамп, вам стоит попробовать!» - заметил блогер.

Скандал в Голливуде. Боссы киностудии Warner Bros заявили, что хотят переснять фильм по «Повелителю мух» Уильяма Голдинга с той разницей, что сделать всех героев девушками. Они подумали, столько мальчиков на необитаемом острове – это сексизм. На что феминистски настроенные блогеры тут же бурно среагировали – говорят, девочки просто не натворили бы всех тех ужасных вещей, которые делают герои Голдинга. Любопытно, но писатель позиционировал эту историю как концентрат человеческого общества, его противоречий, истории. А в обществе, как известно, есть и мальчики, и девочки. Да и гендерная принадлежность не изменит содержания.

К слову, про сексизм. «Ведомости» тут сообщают, что Кремль намерен на президентских выборах «противопоставить» Владимиру Путину кандидата-женщину. С небольшой натяжкой называют Ксению Собчак (ну, кого же еще). Сама Собчак обиделась, что пресса не спросила ее саму и написала в соцсети: «Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один — унылое гавно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко». Формулировка более, чем обтекаемая. Если что, еще ведь Валентина Матвиенко есть.

В Петербурге накануне пытались напасть на киностудию Алексея Учителя «Рок». Небольшое помещение находится в здании «Лендока». Предположительно, в окна студии документального кино баллончики с зажигательной смесью бросали противники фильма «Матильда» - не вполне, впрочем, зная, где здесь студия Учителя. МЧС удалось предотвратить пожар. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Погоду в выходные обещают не слишком теплую, но без осадков.

Хороших вам выходных, друзья, и берегите себя!

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