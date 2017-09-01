Ксения Собчак может стать соперницей Путина на выборах президента

Ксения Собчак может стать соперницей Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. Дело в том, что Кремль хочет сделать женщину главным спарринг-партнером нынешнего лидера. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

Собчак, демонстрирующая образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику, рассказал собеседник издания, близкий к администрации: умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она.

Всего рассматривается 5-7 кандидатур-женщин, среди которых три – из «Справедливой России» Речь идет о председателе Социал-демократического союза женщин России Наталье Великой, лидере Национального родительского комитета Ирине Волынец и члене центрального совета партии Ирине Петеляевой.

Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева говорит, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать: «Есть социальный запрос на женщин в политике, это повысит интерес к предсказуемым выборам». С Волынец связаться не удалось.