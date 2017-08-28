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Зеленка таксиста и американские визы

Автор:

Дональд Трамп
© Фото: Boingboing.net

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Выдачу виз, кажется, ограничат еще больше.

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Понедельник начнем с заокеанских новостей. СМИ пестреют заголовками о том, что США готовы прекратить выдачу виз по культурному обмену. И речь идет не только о россиянах: в целом Дональд Трамп хочет выполнить предвыборное обещание «нанимать американцев и покупать американское» и перестать пускать в страну иностранцев на работу в летний сезон, например. Трамп делает то, на что, наверное, хотели бы, но не могут пойти европейские политики – ограничивает поток мигрантов и иммигрантов, оставляя за государством право приема лишь необходимой квалифицированной рабочей силы.

Жутковатая история из Хабаровска. Нет, речь не про живодерок. Там таксист заставил двух пассажирок умыться зеленкой (!) за то, что у них не было денег на проезд. Видео с «наказанием» распространилось в сети. По данным ряда СМИ, пассажиркам нужно было в населенный пункт в более чем 100 км от Хабаровска, а денег действительно не было. Служба такси «Максим» уже заявила, что таксист уволен, а СК проводит проверку, предварительно назвав «умывание» противоправными действиями. Что странно, сами девушки к правоохранителям не обращались.

Еще более жуткая история из Сургута. 19 августа уроженец Дагестана Артур Гаджиев попытался поджечь местный ТЦ, а после пошел по улице с ножом резать людей. Несколько человек госпитализированы, а СК возбудил уголовное дело по достаточно бытовой статье «покушение на убийство», хотя многие СМИ писали, что активность Гаджиева больше похожа на теракт. Запрещенная в России группировка «ИГ» взяла на себя ответственность за действия дагестанца. И вот, по данным «Новой газеты», оказывается, СК намерен объявить о раскрытии террористической ячейки в Сургуте, а уже в вечер нападения были задержаны десятки человек. Что характерно, значительная часть СМИ, даже местных, проигнорировали новость.

На юге Англии, на мысе Бичи-Хед двести человек отравились неизвестным газом. Посетители этого красивого места попали в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, боль в глазах и усталость. Они предположили отравление хлором, но полиция никак не прокомментировала домыслы. Возможно, газ принесло ветром со стороны Франции, где находится несколько промышленных предприятий.

Петербург. Кажется, заканчивается эпопея с Европейским университетом: Арбитражный суд окончательно утвердил разрыв аренды между городом и вузом. Ранее Европейский много лет располагался в красивом особняке Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Правительство объявило, что теперь там будет IT-школа для одаренных детей. Надеемся, на этом гонения на университет окончатся.

А еще сегодня рано утром грузовик врезался в стену СИЗО «Кресты». Фото есть в соцсетях. Предварительно, водитель не справился с управлением, данных о пострадавших не поступало. Берегите себя и хорошего вам дня!

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