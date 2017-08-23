Россиянам предлагают получать визы США в других странах. В любом другом государстве сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посольство США.

"Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране", - рассказали в дипмиссии.

Согласно последним данным, подающим в Москве на так называемую Visitor Visa (виза категории B1 - бизнес, категории B2 - туризм) предстоит ожидание в 85 календарных дней.

При этом для тех, кто оформляет студенческую визу, срок ожидания собеседования составит 36 дней. Заявителям на другие виды неиммигрантских виз придется ждать в среднем 53 дня.

Период ожидания собеседования на Visitor Visa в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси - восемь, Пекине - четыре, Астане - 23, Ташкенте - 43, Каире - 23.

В России неиммиграционную визу США теперь можно получить только в Москве. С сегодняшнего дня, 23 августа, США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что срок оформления виз США в Москве вырастет до полугода.