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В здании Европейского университета разместят IT-школу для одаренных

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© Фото: wikipedia.org

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Ранее суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко.

В здании Европейского университета в центре Петербурга разместят IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Двумя неделями ранее суд принял окончательное решение о выселении вуза из особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице. Учебное заведение арендовало здание до 2024 года, однако после проведения проверок комитет имущественных отношений (КИО) уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды.

В Смольном уточнили, что IT-школы еще нет, планируется, что о ее создании объявят в ближайшее время. В комитете по образованию подтвердили, что намерены открыть центр программирования для одаренных детей, однако сообщили, что не в курсе планов, где именно правительство намерено разместить проект.

В КИО же добавили, что готовы рассмотреть размещение Европейского университета в другом здании, если вуз к ним обратится. По данным газеты «Коммерсантъ», месяц назад Алексей Кудрин и исполняющий обязанности ректора ЕУ Николай Вахтин обратились к Владимиру Путину.

В письме они попросили сохранить здание на Гагаринской за вузом или же предоставить альтернативное в историческом центре города. Письмо с резолюцией президента «рассмотреть и поддержать» было перенаправлено из Кремля в Смольный.

В Европейском университете сообщили, что никаким другим образом более не обращались к властям. «Инициатива выселения Европейского университета из здания на Гагаринской принадлежит городским властям. Мы ждем предложений об альтернативном размещении», – рассказал и.о. ректора Николай Вахтин.

Он отметил, что ему непонятно, почему нужно сначала выселить университет, а потом искать ему новое место. «Почему сразу не поискать новое место для размещения школы для одаренных детей? Что касается здания, то оно не очень удобно для учебного процесса - именно поэтому мы затеяли проект по его приспособлению. Этот проект теперь, видимо, не будет реализован», - резюмировал Вахтин.

Сейчас ЕУ официально лишен образовательной лицензии и оформляет новую. Кроме того, вуз уже открыл конкурс на должность нового ректора. Бывший ректор Олег Хархордин ушел во время разбирательств из-за лишения лицензии университета.

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