Ксения Собчак назвала политику в России "унылым гавном". Таким образом она прокомментировала ее возможное участие в выборах президента в 2018 году.

"Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один - унылое гавно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко", - написала Собчак на своей странице в Instagram.

Ранее "Ведомости" сообщили, что Ксения Собчак может стать соперницей Владимира Путина, так как Кремль хочет сделать женщину главным спарринг-партнером нынешнего лидера.

"Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных "источников". Ни РБК, ни "Ведомости" не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня, так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку "Комсомольская Правда" и "Бабка во дворе сказала", - также написала Собчак.