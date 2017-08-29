Открытый урок Путина и корейская ракета

Вторник, и главная новость – про надвигающийся День знаний. В этом году 1 сентября открытый урок в одной из школ Ярославля проведет не кто-нибудь, а сам Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента. Участвовать в мероприятии будут «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как «Роскосмос», «Росатом» и НИЦ Курчатовский институт». Кажется, лидер решил стать ближе к молодому поколению (после «школьных» протестов в марте и аномальной популярности рэп-баттлов). Впрочем, традицию приезжать в одну из российских школ 1 сентября Путин соблюдает давно. В этот раз президентский «урок», вероятно, будут транслировать в другие школы страны.

Немного геополитики. КНДР совсем «того» - Пхеньян запустил баллистическую ракету в Японию. Да, с февраля этого года северокорейцы регулярно что-то там запускают и проводят испытания, даже запускали межконтинентальные ракеты. Но бахнуть баллистикой в сторону соседей (хоть и промахнувшись чуть более чем на 1 тыс. км) – впервые. И это был не «недолет», а «перелет» - ракета улетела севернее мыса Эримо острова Хоккайдо на 1 180 км. Япония в ответ потребовала экстренного собрания Совбеза ООН (который уже собирается), а Южная Корея – взорвала несколько снарядов на полигоне у границы с соседями. Наш МИД заявляет, что все возможные санкции по отношению к КНДР мир давно ввел, а вот США полагают, что можно придумать что-то новенькое. Параллельно южнокорейская разведка выяснила, что супруга Ким Чен Ына, кажется, родила третьего ребенка в феврале этого года. Пол не установлен. Ранее, по версии Сеула, первая леди КНДР родила двоих детей, в 2010 и 2013 годах.

Продолжение истории с хабаровским таксистом, который в качестве платы за проезд заставил пассажирок умыться зеленкой. Как выяснилось, таксиста уже уволили с работы (служба «Максим»), а сам он пришел в МВД по городу Хабаровску и рассказал, как было дело. Он вез девушек из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в Вяземский, что в двух часах езды от города. Выяснив, что у них нет денег, он отвез их обратно в Хабаровск, а в качестве платы предложил умыться зеленкой. Что они и сделали, якобы без всякого давления с его стороны. В сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на этого самого таксиста, сам умывается зеленкой. Вот как рождаются тренды, а вы говорите.

Что там на Украине. Киев готовит законопроект о реинтеграции Донбасса. Как рассказала в эфире «Пятого канала» представитель президента страны в Верховной раде Ирина Луценко, закон хотят принять в первую очередь для МВФ, «для инвесторов». Он законодательно закрепит тот факт, что Украина не несет ответственности за происходящее на оккупированных территориях, а за Россией закрепят статус страны-агрессора.

Петербург. Минувшей ночью неизвестные облили краской здание Генконсульства США на Фурштатской улице. Как сообщают оперативники, из проезжающей мимо машины бросили стаканчик с краской, затем хулиганы скрылись. Погоду обещают малооблачную. Хорошего вам дня, друзья!