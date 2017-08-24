На «Зенит-арене» впервые пройдет рэп-баттл. Его проведут 27 августа перед матчем восьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Ростов». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

В нем примут участие победитель второго сезона Versus Fresh Blood Константин «Хип-хоп Одинокой Старухи» Лопатин и полуфиналист проекта Николай Lodoss Дукмас.

«Рэп-дуэль станет уникальным событием, объединяющим профессиональный спорт и современную культуру, и первым футбольным баттлом среди хип-хоп-исполнителей, который смогут увидеть вживую несколько десятков тыс. человек», - говорится на сайте «Зенита».

Баттл начнется в 18:30, а сам матч в 20:00. Сине-бело-голубые убедительно просят приходить на арену пораньше, чтобы ничего не упустить. Стадион откроется для болельщиков в 17:00.

Рэп-баттлы стали очень популярным после того, как 6 августа в Петербурге прошел баттл рэперов Оксимирона и Гнойного. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Ролик на YouTube стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за 24 часа. В итоге он набрал свыше 10 млн просмотров.

Фото: fc-zenit.ru