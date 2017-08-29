Генконсульство США в Петербурге "обстреляли" краской

Генеральное консульство США в Петербурге "обстреляли" краской. Вандалы напали на здание на Фурштатской улице в ночь на 29 августа. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Около трех ночи к консульству подъехали неизветные на синем автомобиле Mercedes-Benz. Злоумышленники кинули стакан с краской прямо из салона машины.

"Снаряд" попал в фасад здания и на левое крыло ведомственной машины. После этого Mercedes уехал в сторону станции метро "Чернышевская".

Как выяснили в полиции, автомобиль принадлежит безработному уроженцу Таджикистана. Он проживает в Петербурге недалеко от консульства, однако дверь правоохранителям никто не открыл. Проводится проверка.

Новая "стычка" между США и Россией началась в начале августа, когда президент США Дональд Трамп подписал новый закон о расширении санкций. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений. В ответ на это Россия числа сотрудников американской дипмиссии.

Президент Владимир Путин рассказал, что сокращение коснется 755 сотрудников. Речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках. В связи с этим с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Теперь туристическую визу США можно получить только в Москве.