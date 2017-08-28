Макаров: Мы просмотрели тех школьников, которые приняли участие в митингах

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что «мы просмотрели тех школьников, которые приняли участие в митингах». Об этом он сказал 28 августа, выступая на городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский», пишет «Фонтанка.ру».

«В марте произошли события, которые стали сигналом для нашего общества. В Москве, Петербурге и других городах школьники и не только приняли участие в несанкционированных митингах. Эти акции были организованы через интернет. Нужно смотреть правде в глаза: мы с вами просмотрели этих ребят. Они не смогли найти себя в нашем обществе, почувствовали одиночество и невостребованность. А манипуляторы этим воспользовались», – заявил Макаров.

Также он отметил, что важно заниматься формированием интернет-пространства, а не «отдавать его на откуп проходимцам». «Хороший пример – создание совместного сайта родителями и подростками. Это может быть сайт класса или школы», – добавил он.

Митинги и акции протеста прошли во многих городах России 26 марта и 12 июня. Их организовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального. Протестующие требовали ответить, откуда о премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и тайные дворцы.

ФБК 2 марта опубликовал расследование о тайном состоянии премьер-министра. Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах.