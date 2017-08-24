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Домашний арест, резня на заводе и бакланы

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Баклан
© Фото: Srv.rnls.ru

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Бакланы не теряют актуальности.

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Четверг начнем с новостей государственной важности. В Судане нашли мертвым посла России Миргаяса Ширинского. Местную дипмиссию он возглавлял с 2013 года, уточняет МИД. По данным ряда СМИ, мужчину нашли в бассейне в собственной резиденции с признаками острого сердечного приступа. Наши специалисты сейчас выясняют, что произошло. Ширинский имел полномочия чрезвычайного и полномочного посла, в дипломатии с 1977 года, знал английский и арабский языки и давно работал в ближневосточном регионе. Соболезнуем.

Главная новость суток – Кирилла Серебренникова все-таки отправили под домашний арест. Накануне Басманный районный суд Москвы постановил до середины октября отправить режиссера домой (с ремаркой, что ему можно будет ходить в театр, но только после разрешения следователя – все же работа в лес не убежит). При этом в зале и на улице у здания суда получился стихийный митинг из представителей интеллигенции – ведущие писатели и режиссеры, актеры пришли поддержать Серебренникова. Ирина Прохорова высказала готовность заплатить любой залог, а адвокат Серебренникова предложил прямо на месте собрать те самые 68 млн рублей, в растрате которых обвиняют руководителя «Платформы» и «Седьмой студии». Творческая интеллигенция продолжает дискутировать, а сценаристы «Лета» (фильма о Викторе Цое, который Серебренников снимал в Петербурге в день задержания) пообещали, что фильм непременно выйдет.

Более чем через сутки после обострения ситуации в «деле Серебренникова» на нее отреагировал Владимир Мединский. Министр назвал всю историю «прискорбной» и заметил, что в Министерстве тоже идут допросы – той секции, которая отвечает за господдержку искусства. Самого Мединского не допрашивали.

Страшная история из Нижнего Новгорода. Работник завода ГАЗ при пересменке убил своего начальника, свою коллегу и еще одного сотрудника. Предположительно, жена убийцы «состояла в доверительных отношениях» с начальником, и, зайдя к нему в каморку после смены, ревнивый супруг застал их вместе. Набросился и убил ножом обоих, а также коллегу, который пытался его остановить. Психологи-криминалисты уже вовсю дают комментарии о «паталогической ревности», а мы советуем быть осторожнее с эмоциями – своими и чужими.

О хорошем. Накануне в Республике Беларусь представили первый электромобиль местного производства. Он создан на базе еще одного авто белорусской сборки. На одной зарядке машина может проехать порядка 150 км, развивая скорость до 110 км/ч. Верной дорогой идем, товарищи.

В Петербурге вице-губернатор Игорь Албин после масштабной травли бакланами в сети поблагодарил горожан за «неформальное отношение к проблеме». Ранее Албин заявил, что птицы проклевали до дыр крышу «Зенит-арены», из-за чего она протекает. Орнитологи Ленинградского зоопарка опровергли даже такую возможность, после чего петербуржцы начали думать, в чем еще в городе виноваты бакланы. Лучшие мемы Албин собрал на своей странице в Telegram. Хорошего вам дня, друзья!

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