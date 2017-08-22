Орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах на «Зенит-арене»

Орнитологи раскритиковали слова вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о бакланах на «Зенит-арене». Чиновник заявил, что крыша нового стадиона протекает из-за птиц.

Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как «Зенит-арена».

«У нас в городе водится большой баклан, но его популяция слишком малочисленна - он встречается лишь у Финского залива и Ладожского озера. Этих птиц буквально одна, две, три. Многочисленными их назвать никак нельзя», - отметила Медник.

По словам орнитолога, бакланы живут в Петербурге пролетом. В городе на Неве они питаются рыбой, для этого у них приспособлен клюв.

«Они довольно примитивные по зоологии, в части стран их дрессируют на добычу рыбешки. Единственная проблема в том, что они могут сидеть на стадионе, чистить перья и оставлять помет. Но у нас нет никаких стай бакланов. И для того, чтобы наносить какие-то повреждения, у баклана клюв в принципе не приспособлен», - подчеркнула Медник.

Эксперт также добавила, что баклана часто путают с серебристой чайкой, однако и она не занимается тем, что наносит вред крышам.

Слова Албина о бакланах уже стало петербургским мемом, в интернете активно шутят, говорят, что вице-губернатор сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши «Зенит-арены» даже появился аккаунт в Twitter.