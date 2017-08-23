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Суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест

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© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»
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    Художественному руководителю театра «Гоголь-центр» придется провести дома два месяца.

    Суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Художественному руководителю московского театра «Гоголь-центр» придется провести дома два месяца. Об этом сообщает «Медуза».

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    Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей. По условиям домашнего ареста, режиссер не сможет ходить в театр - только после разрешения следователя.

    Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге вечером 21 августа. Режиссер рассказал, что его «забрали практически со съемочной площадки» фильма о Викторе Цое, не дав переодеться.

    Свое задержание Серебренников считает показательным, поскольку, по его мнению, не было смысла «ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов».

    «Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Те обвинения, которые мне предъявлены, кажутся абсурдными и невозможными. Я честно много лет работаю в России в Москве, я делаю спектакли, я снимаю фильмы», - сказал на суде Серебренников.

    «Мне нет смысла никуда убегать, и воздействовать на кого-либо, потому что с момента обысков два месяца я не пытался куда-то скрыться и всегда по любому звонку следователя являлся на допрос. Как только был звонок, я всегда приезжал, где бы я ни находился. Никакого препятствия следствию с моей стороны не было. Я со следствием активно сотрудничал и говорил правду, которую я знаю», - также добавил он.

    Сегодня на суде на режиссера поручились многие деятели искусства, в том числе Наталья Солженицына, Ирина Прохорова, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Константин Хабенский и Алексей Учитель, однако суд все равно решил отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

    Во время заседания Басманного суда Москвы на улице столпились сотни людей, поддерживающих Кирилла Серебренникова. Они кричали «Кирилл!» так, что это было слышно в зале суда, пишет «Медуза». После приговора толпа скандирует «Позор!» Люди выходят из зала суда подавленными, некоторые плачут.

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