В Петербурге приостановлены съемки фильма Серебренникова о Цое

В Петербурге приостановлены съемки фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое. Режиссер помещен под домашний арест до 19 октября. Об этом сообщается на "Кинопоиске".

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"Завершить съемки планировалось 30 августа. Съемочной группе уже приходилось корректировать график из-за неожиданных вызовов режиссера в Следственный комитет, куда Серебренникова два раза за время съемок приглашали в качестве свидетеля", - говорится на сайте.

Серебренников начал снимать фильм о юности Виктора Цоя 27 июля. Фильм "Лето" основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Это будет не байопик о всей жизни музыканта.

Сценарист картины Михаил Идов ранее заявил, что Серебренников завершит фильм о Цое "несмотря ни на что". Планируется, что кино выйдет на экраны осенью 2018 года.

Серебренникову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей. По условиям домашнего ареста, режиссер не сможет ходить даже в свой театр "Гоголь-центр" - только после разрешения следователя.