Режиссеры Бутусов и Могучий вошли в список номинантов на «Золотую маску»

Петербургские спектакли «Гамлет» Театра им. Ленсовета, «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» Александринского театра и два эпизода «Трех толстяков» БДТ номинировали на «Золотую маску», главную театральную награду России. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Постановки претендуют на звание «Лучший спектакль/драма большой формы». Всего в шорт-лист вошли 13 работ со всей страны.

В список номинантов на звание лучшего режиссера драмы попали бывший художественный руководитель Театра им. Ленсовета Юрий Бутусов, Виктор Рыжаков, работающий в Александринском театре, и Андрей Могучий из БДТ. На премию также претендует Кирилл Серебренников, который в настоящее время находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии».

В номинацию «Эксперимент» вошли четыре проекта из Северной столицы: Poe.Tri театра «Театр. НаВынос», «Диджей Павел» от театра post, «Разговоры» проекта «Квартира» и «Фразы простых людей» от театра «ТРУ».

В оперетте и мюзикле из петербургских постановок будут соревноваться «Граф Монте-Кристо» Театра музыкальной комедии и «Двенадцать месяцев» театра «Карамболь». За звание лучшей оперы поборется «Снегурочка», а среди балетов и современного танца – «Дон Кихот» Театра балета им. Якобсона и «Гроза» Дома танца «Каннон данс».