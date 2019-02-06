«Лето» с «Бедными людьми»: семь новых фильмов и сериалов, снятых в Петербурге

«Лето»

Фильм Кирилла Серебренникова о жизни лидера группы «Кино» Виктора Цоя и Майка Науменко из «Зоопарка» оценили на Каннском кинофестивале и в отечественной прессе. Ленинград 80-х здесь предстает романтическим местом, полном надежд.

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«Лето» запомнилось и с другой стороны. Серебренников доделывал картину под домашним арестом, где он находится по делу о хищении в «Седьмой студии». В какой-то степени фильм можно считать манифестом режиссера – где свобода творчества важнее всего остального.

Режиссер: Кирилл Серебренников

В главных ролях: Тео Ю, Рома Зверь, Ирина Старшенбаум

Год: 2018

Фото: filmpro.ru

«Огоньки»

Короткометражка с Федором Добронравовым стала четвертой частью цикла «Иваны, помнящие детство». Новогодний фильм повествует о мальчике, который случайно знакомится с бездомным мужчиной.

Несмотря на небольшой хронометраж, «Огоньки» успевают вызвать симпатию к главным героям. И хотя до следующего Нового года еще 11 месяцев, фильм стоит посмотреть даже сейчас.

Режиссер: Иван Соснин

В главных ролях: Федор Добронравов, Савелий Кудряшов

Год: 2018

Видео: YouTube / «Дядя Ваня»

«Белые ночи»

Какой еще город может так подойти для истории любви? Вот об этом и думали авторы «Белых ночей», которые к тому же использовали в фильме черно-белую эстетику и песни группы «Сплин».

Не стоит ждать от киноленты чего-то серьезного, но приятные чувства она точно оставит. Как минимум, из-за красивой картинки, которая хорошо передает настроение происходящего на экране.

Режиссер: Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырев

В главных ролях: Ольга Сташкевич, Дмитрий Сергин, Андрей Богатырев

Год: 2017

Видео: YouTube / «BRIDGE of ARTS | Международный кинофестиваль»

«Дуэлянт»

Главный герой артхаусного блокбастера – человек, который зарабатывает на жизнь, участвуя в дуэлях. Но стоит учитывать, что история будет не такой простой, как кажется с первого взгляда.

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Особое внимание создатели «Дуэлянта» уделили образу Петербурга. Здесь можно увидеть строительство некоего моста, которого в действительности не существует, настоящие особняки и Новый Эрмитаж с атлантами.

Режиссер: Алексей Мизгирев

В главных ролях: Петр Федоров, Владимир Машков

Год: 2016

Видео: YouTube / SonyPicturesRU

«Ивановы»

Что бывает, если в вашу обычную жизнь врывается отец, которого вы давно не видели и с которым давно не разговаривали. Об этом рассказывают в сериале «Ивановы».

В драме с Владимиром Меньшовым затрагиваются вечные ценности – семья и отношения отцов и детей. Сериал хорошо подойдет как для просмотра в одиночку, так и с родными и близкими.

Режиссер: Александр Кириенко

В главных ролях: Владимир Меньшов, Федор Лавров, Наталья Ткачекно

Год: 2016

Видео: YouTube / MARS MEDIA

«Петербург. Только по любви»

Киноальманах об отношениях в городе на Неве сняли семь женщин-режиссеров. Новеллы не связаны друг с другом – их объединяет дух Северной столицы, который показывают с разных ракурсов.

Фильм отличается от других картин вроде «Париж, я люблю тебя». Здесь рассказываются непохожие друг на друга истории романтических отношений.

При этом стоит учитывать, что в «Петербург. Только по любви» есть много штампов про город, а также слишком открыточных видов. Но, безусловно, это отпугнет далеко не всех зрителей.

Режиссер: Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова

В главных ролях: Рената Литвинова, Анна Михалкова, Александр Паль, Михаил Боярский

Год: 2016

Фото: kinopoisk.ru

«Бедные люди»

Комедийный сериал неспроста имеет литературное название. Главный персонаж «Бедных людей» – неудачливый писатель, которому приходится писать за Ольгу Бузову автобиографию.

Действие сериала то и дело происходит в коммунальной квартире или на улицах Северной столицы. Без атмосферы города и типичных «петербургских интеллигентов» такая «Бедные люди» получились бы совсем другими.

В комедии периодически можно увидеть отсылки к другим произведениям. Например, к «Аризонской мечте» Эмира Кустурицы.

Режиссер: Жанна Кадникова

В главных ролях: Дмитрий Лысенков, Ольга Бузова, Алиса Гребенщикова

Год: 2016

Фото: kinopoisk.ru