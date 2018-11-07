«Никогда ничего не крал»: Серебренников не признал в суде вину в хищении 133 млн

В среду, 7 ноября, Мещанский районный суд Москвы приступил к рассмотрению дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренников. Свою причастность в хищении 133 млн он отрицает.

Как сообщает «Коммерсант», представитель Министерства культуры РФ, признанного потерпевшим по делу, в начале заседания заявил гражданский иск в размере 133 млн рублей. Сумма определилась в начале этого года.

Читайте также:

Путин объяснил отсутствие Серебренникова на Каннском фестивале «независимостью российского правосудия»

«Виновным я себя не признаю, потому что никогда ни у кого ничего не крал, не воровал. Никакой преступной группы не создавал. Создавал только театральную группу», – заявил Серебренников в суде.

Взыскать деньги потребовали с Кирилла Серебренникова, экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-главы департамента господдержки Минкультуры Софьи Апфельбаум.

Другие фигуранты дела также не считают себя виновными, но суд согласился с требованием Минкульта и признал всех четверых ответчиками по гражданскому иску.

Всех обвиняют в хищении денег, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год.

Из обвинительного заключения следует, что каждый раз деньги выводили по одной и той же схеме: из «Седьмой студии» в Минкульт направляли документы по фиктивно выполненным договорам, получали оплату, часть средств переводили на счета подконтрольных юрлиц, обналичивали через бухгалтера Масляеву и распределяли между собой.