Кирилл Серебренников начал снимать в Петербурге кино о юности Виктора Цоя

Кирилл Серебренников 27 июля начал снимать в Петербурге кино о юности Виктора Цоя. Об этом режиссер рассказал на своей странице в Facebook.

"Начали. Кино. "Лето", - написал Серебренников, опубликовав несколько фотографий со съемок фильма "Лето". Сценарий написали Михаил и Лили Идовы.

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Ранее в интервью ТАСС режиссер сообщил, что фильм будет основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Это будет не байопик о всей жизни музыканта. Планируется, что "Лето" выйдет на экраны осенью 2018 года.

"Наша история будет про лето 1983 года, отрезок времени еще до начала перестройки, когда только пишется первый альбом группы "Кино". Это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл, история очень чистая, романтическая, пронзительная", - заявлял режиссер.

Одновременно с Серебренниковым фильм о Цое намерен снять Алексей Учитель, 20 июля он уже попросил у Фонда кино 90 млн рублей на съемки. В фильме будет рассказана история последней любви Цоя.

Более того, еще над одной картиной работает с июня один из основателей группы "Кино", режиссер, музыкант и писатель Алексей Рыбин. Лента будет основана на воспоминаниях Рыбина о работе с Цоем.

21 июня 2017 года Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. В метро Петербурга устроили акцию к юбилею Цоя, а "Яндекс" выпустил клип "Звезда по имени Солнце". Кавер-версию песни исполнили десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов. Осенью в Петербурге установят памятник Цою.