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«Сначала – справедливость, потом – милосердие»: о чем рассказал Мединский в интервью «ещенепознер»

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© Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «ещенепознер»

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«Санкт-Петербург.ру» выбрал интересные цитаты министра культуры РФ об отношении к прошлому России и русскому народу.

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил в шоу «ещенепознер», которое создал общественно-культурный проект «Открытая библиотека».

Глава Минкультуры поговорил с ведущим Николаем Солодниковым о прошлом России, милосердии и других темах. «Санкт-Петербург.ру» пересказывает самые интересные моменты, прозвучавшие в интервью.

Блокада Ленинграда

 

Министр заявил, что Великая Отечественная война шла не по классическим лекалам сражений, а по идеологии. По его мнению, немецкие войска хотели не победить жителей СССР, а истребить их.

«Любые разговоры о том, что надо было сдать Сталинград, Ленинград, Москву или деревню Малиновка – они бессмысленны. В случае сдачи Ленинграда, город подлежал тотальной зачистке», – заявил он.

Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Роль личности

 

По словам Мединского, роль личности в истории преувеличена. Он заявил, что если бы к власти в Германии пришел не Адольф Гитлер, а то это место заняли бы другие нацистские деятели, например, Герман Геринг или Рудольф Гесс.

Такого же мнения министр придерживается об истории СССР. Мединский подчеркнул, что «для многих было бы сильно хуже с точки зрения репрессий» если бы вместо Иосифа Сталина был Лев Троцкий.

Гимн

 

Мединский назвал слова и музыку гимна СССР великими. «Это должно быть что-то, что во всем узнают по первому аккорду», – сказал он в качестве ответа на вопрос, поддерживает ли возвращение советского гимна.

Министр подчеркнул, что в этом отношении музыка, сочиненная Александром Александровым, – гениальная.

Фото: пресс-служба Кремля
 

Михалков

 

Глава Минкультуры отметил, что дилогия Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2» – художественные, а не исторические фильмы. Он добавил, что все три части – «это прекрасное, очень талантливое кино».

Мединский подчеркнул, что вторую часть не надо было позиционировать как «великое кино о великой войне». По его мнению, это не оправдало ожидания зрителей.

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«Я находился под сильнейшим эмоциональным воздействием от всех фильмов», – сказал он, добавив, что спорил с Михалковым из-за нескольких эпизодов, в которых «совсем перегнули палку».

Мединский также заявил, что «хорошее кино мы должны поддерживать, а плохое – не поддерживать».

Фото: Кирилл Каллиников / РИА «Новости»
 

Русский народ

 

Министр отметил, что не согласен с мнением писателя Виктора Астафьева, что жители России ни на что не годные, а за то, что они натворили при большевиках никаким богом не простительно.

«Мы – великий народ, который многократно показал способность как птица Феникс возрождаться из пепла, побеждать всегда на выходе», – сказал Мединский.

Он добавил, что «мы могли потерпеть локальное поражение в сражении», но «в конце это всегда заканчивалось триумфом».

Серебренников

 

Мединский сравнил с коррумпированными чиновниками режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом из-за дела о хищении средств в театральной труппе «Седьмая студия».

В рамках разговора о деятеле культуры министра спросили, что важнее – справедливость или милосердия. По словам Мединского, справедливость бывает очень жестокой, что без нее ничего не получается. «Но иногда она бывает настолько жестока, что потом надо проявлять милосердие», – отметил он.

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Солодников попросил главу Минкультуры позвонить отцу Серебренникова перед Новым годом, чтобы поддержать его. Мединский назвал это «по-человечески правильным» поступком.

При этом министр добавил, что не должно быть двойных стандартов по отношению к артистам или чиновникам.

Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»
 

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