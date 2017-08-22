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Кирилл Серебренников завершит фильм о Цое "несмотря ни на что"

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© Фото: Галина Кмит / РИА "Новости"

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Режиссера задержали и подозревают в хищении не менее 68 млн рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников завершит фильм о Викторе Цое "несмотря ни на что". Об этом на своей странице в Facebook написал сценарист картины Михаил Идов.

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"Гениальный Кирилл Серебренников задержан. Я не могу в это поверить - Лили Идова и я только позавчера были на съемках. Он был в прекрасном расположении духа и весь в работе. Наше кино снято более чем на две трети и, я уверен, будет завершено несмотря ни на что. В конце концов, все, чего добьется государство, это лишит Россию еще одного талантливого человека", - написал Идов.

Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы за мошенничество. В СК рассказали, что он задержан "по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

История вокруг созданной Серебренниковым театральной компании "Седьмая студия" и проекта "Платформа" началась еще с мая 2017 года. СК утверждает, что спектакль "Сон в летнюю ночь" получил деньги, но не был поставлен, хотя он несколько лет идет в "Гоголь-центре".

Сегодня днем, 22 августа, следователи приступили к допросу Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, в ходе допроса режиссер отказался признать себя виновным и отвергает все обвинения.

Серебренников начал снимать фильм о юности Виктора Цоя 27 июля в Петербурге. Фильм "Лето" основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. Это будет не байопик о всей жизни музыканта. Планируется, что кино выйдет на экраны осенью 2018 года.

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