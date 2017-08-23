Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но, в каждой шутке есть доля шутки. Хорошего вечера и привет от бакланов!" - написал он.

Ранее в интервью изданию "Спорт день за днем" Албин заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах уже стало петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что вице-губернатор сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 400 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

При этом орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах. Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как "Зенит-арена".