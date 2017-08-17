Бубонная чума и кольцо с бриллиантом

Четверг. Во-первых и в-главных, накануне стало известно, что в Германии, в клинике под Баден-Баденом, скончалась актриса и режиссер Вера Глаголева. Ей был 61 год, ее семья сообщила, что артистка долго болела. Она известна ролями в таких лентах, как «Не стреляйте в белых лебедей», «Выйти замуж за капитана», «В четверг и больше никогда». Союз кинематографистов скоро должен назначить официальную дату прощания. Скорбим.

Читайте по теме

Вера Глаголева: какой мы ее запомним

Но давайте перейдем к более жизнеутверждающим новостям. 84-летняя Мэри Грэмс из Канады потеряла обручальное кольцо. Дело было в 2004 году, когда женщина на своем участке пропалывала грядки. И вот сейчас она вновь занималась любимым огородом и нашла свое кольцо с бриллиантом, вросшим в морковку. Всем бы таких приятных находок!

К слову, наш Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о случаях бубонной чумы в США – в основном в южных штатах, но чума там появляется несколько раз в год. Туристы, будьте осторожны. Кроме того, наши специалисты проверят традиционные регионы Турции, где отдыхают россияне, и выяснят, насколько масштабно распространился вирус Коксаки. В общем, посыл всей это информационной кампании ненавязчиво советует отдыхать на Родине.

Что там про Трампа. Накануне по сети прокатилась волна новостей, согласно которым президент США якобы распустил предпринимательские советы. Началось все с того, что из-за обострившейся ситуации с неонацистами в США представители бизнеса сочли действия Трампа недостаточно решительными и сами стали покидать советы при Белом доме. После чего вовсе не Трамп их распустил, а они ликвидировались сами собой. Сложно однозначно сказать, будет ли это нести реальные последствия – ведь корпорации в США сейчас удерживают доверие многих американцев, провозглашая себя антинацистами.

Про шоу-бизнес. Робби Уильямс, выступая в Вильнюсе в рамках тура в поддержку альбома The Heavy Entertainment Show, во время исполнения хита «Party Like a Russian» выкрикнул «Спасибо!», чем немало удивил литовскую публику. К чести певца, «спасибо» есть в оригинальном тексте песни. Так что, вероятно, в России эта композиция придется больше ко двору.

Тем временем в Петербурге. Наш автовокзал изменил правила прохода на платформы для провожающих. Теперь выйти из здания к автобусам смогут только пассажиры, а не их родные и близкие. В случае если, допустим, пожилому человеку нужно помочь с тяжелыми сумками, делать это должны будут сотрудники вокзала.

На «зеленой» ветке метро вроде как заработал Wi-Fi. Если вдруг не работает, или там много рекламы, или требует паспортные данные – пишите нам. Хорошего дня, друзья!

Читайте также

«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро