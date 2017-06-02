«Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

В последние дни мая на четвертой, оранжевой, линии петербургского метро был запущен бесплатный Wi-Fi. Отзывы первых пользователей, которые не сумели воспользоваться услугой, не заставили себя долго ждать: у кого-то устройство не смогло найти сеть, у других сеть нашлась, но без доступа к интернету. В это время компания «МаксимаТелеком», оборудовавшая петербургскую подземку беспроводным интернетом, рассылала релизы об успешном запуске Wi-Fi. Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» решил лично убедиться в качестве работы Wi-Fi и, вооружившись мобильным, прокатился по «оранжевой» линии от «Спасской» до станции «Улица Дыбенко» и обратно.

Wi-Fi работает только в поезде или рядом с ним — сами станции передатчиками не оборудованы, зато более 40 базовых станций установлены в тоннеле. Чтобы использовать бесплатный Wi-Fi в метро, сначала необходимо авторизоваться. Нужно не просто подключиться к соединению «MT_FREE», но также пройти идентификацию на сайте провайдера через браузер по номеру телефона. На этом этапе у корреспондента «Санкт-Петербург.ру» сложностей не возникло – нужно просто ввести номер телефона. При последующих входах в сеть идентификация по телефонному номеру не потребуется, но в браузере все же придется подтверждать подключение.

Как уточнил оператор Wi-Fi-пространства, пройти авторизацию можно также на портале госуслуг. При этом для 12 млн пользователей, ранее зарегистрированных в сети MT_FREE, повторное прохождение идентификации не требуется.

Успешно подключившись к сети, корреспондент «Санкт-Петербург.ру» решил проверить заявление «МаксимаТелеком» о том, что скорости достаточно даже для просмотра онлайн-видео высокого качества, и запустил фильм ФБК Навального «Он вам не Димон» (пока тот не удалили по решению суда). Действительно, Wi-Fi работал без перебоев, фильм шел без дозагрузок, а все приложения и браузер оперативно открывались. Лишь перед станциями «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского» сеть пропадала на пару десятков секунд.

Согласно тестам, скорость составила около 19 Мбит/с на устройстве iPhone SE. И это при условии, что в вагоне находилось не более 150 пассажиров (а подключений к бесплатной сети наверняка было меньше). Провайдер заявляет, что бесплатная сеть Wi-Fi стандарта 802.11ac позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне со скоростью до 200 Мбит/с, правда уточняет - это не скорость для пользовательских устройств, а скорость подключения самого вагона поезда.

Ограничения на количество потребляемого трафика для пользователей Wi-Fi в метро нет.

«За три дня работы с момента официального запуска сети мы не получали жалоб на работу бесплатного Wi-Fi в петербургской подземке, но видели комментарии пользователей в СМИ. Как правило, описание проблемы свидетельствует о трудностях в процессе первичной идентификации — многие воспринимают его отрицательно, хотя такая процедура необходима по законодательству и проходится единоразово. Любые сообщения со стороны пользователей, будь то предложения или жалобы, мы всегда рассматриваем. У нас есть служба технической поддержки, но более важно – система онлайн-мониторинга, которая в режиме реального времени оповещает сотрудников о любых изменениях в работе сети», — рассказала «Санкт-Петербург.ру» специалист пресс-службы компании «МаксимаТелеком» Анастасия Самойлова.

Компания обещает, что бесплатный Wi-Fi в течение двух месяцев будет запущен и на «фиолетовой» ветке, а до конца года планируется запустить беспроводную сеть по всем линиям. За первый день в сети «MT_FREE» зарегистрировалось более двух тыс. новых пользователей, а к данному моменту 8500 пассажиров совершили более 15 тыс. подключений. Это не большие цифры, и, очевидно, «оранжевая» линия была выбрана не случайно – здесь курсируют 28 поездов и самый маленький пассажиропоток.

В московском метро бесплатно подключиться к Wi-Fi можно уже чуть больше двух лет – сеть там также запускала компания «МаксимаТелеком». В первый год работы проблем с беспроводной сетью так же не наблюдалось, однако за несколько лет у москвичей накопился ряд претензий к провайдеру. Дошло до того, что столичная пресса начала писать статьи-лайфхаки: «Что делать, если интернет в метро постоянно тормозит?». В Москве из-за популярности бесплатного интернета в час пик сеть зачастую перегружена, и многие пользователи банально не могут подключиться к беспроводной сети, либо же при подключении отсутствует интернет.

В одну из типичных проблем превратились долгая загрузка и воспроизведение рекламного видеоролика, который придется посмотреть, если хочется получить бесплатный Wi-Fi. Журналисты тестировали интернет на разных устройствах, однако это никак не повлияло на скорость загрузки. Хитрецов, которые знают про существование блокировщика рекламы, столичная сеть умеет распознавать – и отключает им доступ. Правда иногда в число «отлученных» от беспроводной сети попадают и те, у кого такого блокировщика нет, – просто по ошибке.

Петербурга эти проблемы пока не коснулись, и вероятно, не коснутся до того момента, пока бесплатный Wi-Fi не появится во всем метро, но, как говорится, предупрежден - значит вооружен. Провайдер просит сообщать всех пользователей даже о незначительных неполадках, сделать это можно, написав на почту support@maximatelecom.ru или в соцсетях (в Facebook @MaximaTelecom или @wifirumag; «ВКонтакте» -vk.com/maximatelecom), заполнив форму обратной связи на сайте или в приложении MT_FREE.